Gebedsgenezer voor strafrechter na overlijden kankerpatiënt: “Uw cliënt is zwak van geest”

Ninove - Een 61-jarige man uit Knokke-Heist staat in de Brugse strafrechtbank terecht voor oplichting van een terminale kankerpatïent. Hij beloofde zijn slachtoffer dat die door zijn peperdure wondermedicijn en alternatieve therapie nog 30 jaar zou leven. Maar een paar maanden later stierf de doodzieke man toch. De zelfverklaarde wonderdokter handelde naar eigen zeggen met de beste bedoelingen en vraagt de vrijspraak.

In 2013 werd bij een zestiger uit Ninove prostaatkanker vastgesteld. Begin 2017 werd de man terminaal verklaard waarna hij wanhopig op zoek ging naar alternatieve geneeswijzes om zijn leven te verlengen. Tijdens zijn zoektocht kwam hij in februari 2017 in contact met Geert V. (61) uit Knokke Heist. “Als je mijn therapie volgt bij mij zal je zeker nog 30 jaar leven”, beloofde V. aan de doodzieke man. “De tumoren in je buik zullen zonder operatie verdwijnen. Ik heb met mijn techniek zelfs Yasser Arafat, Johan Musseeuw en Kadhafi met succes geholpen”. Het slachtoffer stemde in en trok met Geert V. voor een week naar diens landgoed in Frankrijk voor een intensieve behandeling. De “therapie” van V. bestond uit massages, handopleggingen, gebeden en het toedienen van een “wondermedicijn” van 100 euro per flesje. V. haalde het goedje uit het Nederlandse Sluis en later toxicologisch onderzoek wees uit dat het gedenatureerde alcohol betrof, zonder werkzaam karakter.

Euforie

Na de behandeling voelde de zieke man zich aanvankelijk beter. “Euforisch zelfs”, stelt advocaat Sander Ackaert. “Hij dacht echt dat die man hem genezen had.” Maar de euforie was van korte duur. Terug thuis ging V. langs bij zijn oncoloog en die zei dat de tumoren helemaal niet verdwenen waren. “Integendeel, zijn waarden waren zelfs sterk toegenomen”, aldus Ackaert.

De Ninovenaar diende prompt een klacht in bij de politie maar stierf enkele maanden later. Zijn weduwe stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist nu een schadevergoeding. De procureur was woensdag niet mals voor de zelfverklaarde wonderdokter. “Dit is een kwakzalver die mensen oplicht die ten einde raad zijn. Iemand met een spierziekte liet hij geloven dat hij opnieuw over een muur zou kunnen springen. Totaal ongeloofwaardig natuurlijk.” V. staat voorts ook terecht voor de verkoop van helende “arkjes”. Kostprijs: 6.000 euro per stuk. Voor oplichting riskeert V. in theorie een maximale celstraf van vijf jaar. Maar aangezien hij nog een blanco strafregister heeft zal het allicht zo’n vaart niet lopen. De procureur vroeg enkel de toepassing van de strafwet.

“Heilpraktiker”

Geert V. zou al meer dan twintig jaar actief zijn als alternatieve genezer. Volgens zijn raadsman volgde hij een opleiding tot “Heilpraktiker” in Duitsland. De man heeft geen officiële praktijk en ook op het internet valt er niets over hem te vinden. Zijn patiënten kwamen dan ook telkens “via via” met hem in contact. Geert V. kwam woensdag persoonlijk naar de rechtbank afgezakt. Hij is zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt gelooft honderd procent in zijn methodes en had enkel de genezing van zijn patiënten voor ogen”, stelde advocaat Jan Leysen. “Van kwaad opzet of winstbejag was geen sprake. Oplichting was dit niet.”

V. trad zijn advocaat volmondig bij. “Ik wil enkel mensen helpen”, stelde hij. Hij is er ook van overtuigd dat hij de Ninovieter geholpen heeft. “Uiteindelijk heeft hij nog negen maanden geleefd terwijl hij terminaal was verklaard”, klonk het. Dat hij nepmedicijnen verkocht ontkent V. ten stelligste. “In dat product zit een zodanig lage dosis kruiden dat dit niet traceerbaar is in een labo”, beweerde hij. Ook voor de hoge kostprijs van zijn arkjes had de man een uitleg. “Ik ga die persoonlijk halen bij een broedergemeenschap in Israël. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Ik verkoop ze trouwens niet aan om het eender wie.” De man weidde nog even uit over de werking van elektromagnetische velden en het wegnemen van negatieve energie. Dit deed bij de rechter helemáál de wenkbrauwen deed fronsen. “Uw cliënt is zwak van geest want hij beseft duidelijk zelf niet dat hij de mensen bedriegt”, stelde hij.

De uitspraak volgt op 11 december.