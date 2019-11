Kandidaat-voorzitter Open VLD nodigt alle leden uit voor bevraging

Burgemeester van Staden en voormalig Vlaams Parlementslid Francesco Vanderjeugd houdt de komende tien dagen een bevraging onder de Open VLD-leden over waar de partij naartoe moet. Het gaat om een volgende stap in zijn “precampagne” in aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij de liberalen in het voorjaar van 2020. Alle zowat 63.000 Open VLD-leden zouden deze week een uitnodiging met een inlogcode in de bus krijgen om anoniem aan de online enquête deel te nemen.

De 31-jarige Vanderjeugd is tot op heden de enige die expliciet zijn kandidatuur voor de voorzittersverkiezingen aankondigde. Hij wil naar eigen zeggen “terug naar de basis” en de partijleden meer inbreng geven. Met een bevraging over mogelijke partijvernieuwing, de kernwaarden van de partij en actuele thema’s geeft hij alvast een aanzet. “Met de resultaten onder de arm trek ik van december tot februari naar fysieke participatiemomenten die ik in elke provincie organiseer”, zegt Vanderjeugd. “Ik wil niet alleen luisteren naar de achterban, maar hen ook echt betrekken.”

Als hij voorzitter zou worden, wil Vanderjeugd ook een app lanceren waar leden stellingen kunnen lanceren en daarover stemmen. “Na een bepaald aantal stemmen voor een topic, is de partij dan verplicht om er iets mee te doen, bijvoorbeeld in het parlement”, geeft hij aan.

Zijn eigen standpunten zullen niet op de website van de bevraging te vinden zijn. “Ik wil die niet opdringen aan de leden, maar wil wel graag met hen in dialoog gaan en dan mijn persoonlijke standpunten toelichten”, zegt hij. Vanderjeugd keert zich onder meer tegen het cordon sanitaire - “niet nodig als je zelf een voldoende sterk verhaal hebt tegen de extremen” - en tegen deelname aan een federale regering zonder Vlaamse meerderheid. Steun van partijtoppers kreeg Vanderjeugd vooralsnog niet.