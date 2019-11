CLUBNIEUWS. KV Mechelen-legende overleden, flankspeler Waasland-Beveren opnieuw out

De Belgische eersteklassers komen dit weekend niet in actie door de interlandbreak van de Rode Duivels. Toch viel er bij verschillende clubs in de Jupiler Pro League weer heel wat nieuws te rapen. Tijd voor u dagelijkse portie clubnieuws.

KV KORTRIJK. Nog geen uitsluitsel over Selemani

Kortrijk heeft nog geen uitsluitsel over wanneer het Faïz Selemani kan opstellen. KVK is wel nog ‘on speaking terms’ met Union om een akkoord te vinden. De Comorees kan wel nog eens een officiële match spelen, want hij is opgeroepen voor de nationale selectie voor de wedstrijden tegen Togo. Mujakic werd dan weer geselecteerd voor de wedstrijd van de Bosnische U21 tegen Wales. Hornby ten slotte mag het mooie weer proberen maken voor de Schotse U21 tegen Griekenland.

Faïz Selemani in actie bij Union Foto: BELGA

CLUB BRUGGE. Club tekent buitenlandse e-sporter

Club Brugge pakt uit met een primeur in de Belgische eSports: Matheus Longaray de Carvalho Freitas – spelersnaam Longaray – zal in samenwerking met partner Bundled Club Brugge verdedigen in het internationale FIFA 20-circuit. Hij wordt zo de eerste buitenlandse eSporter die uitkomt voor een Belgische club. Longaray kon zich in het voorbije seizoen bewijzen op de FUT Champions Cups in Boekarest en Atlanta, waar hij zich toen bij de laatste 16 en de laatste 32 schaarde.

WAASLAND-BEVEREN. Dierckx enkele weken out

Tuur Dierckx is enkele weken out met een knieblessure. Hij blesseerde zich zaterdag vlak voor het laatste fluitsignaal en onderging een MRI-scan. Daaruit bleek dat de kruisband niet gescheurd is, maar uitgerekt. Bovendien is het buitenste ligament geraakt. Dierckx moet niet geopereerd moet worden en het gaat niet om dezelfde knie als vorig keer. Moren (enkel) traint apart, maar raakt wellicht fit voor Cercle. Sula, Foulon en Bizimana zijn afwezig wegens interlandverplichtingen.

KV MECHELEN. Malinwa-legende ‘Swa’ Tuyaerts overleden

Voormalig KV Mechelen-speler Frans Swa Tuyaerts is op 82-jarige leeftijd overleden. De gewezen linksbuiten speelde tussen 1955 en 1967 306 wedstrijden voor Malinwa, en had slechts één arm. Hij verloor ¬namelijk zijn linkerarm in een ongeval. Tuyaerts trad in 1967 als kapitein aan in de eerste bekerfinale die Mechelen speelde. KV verloor die na verlengingen met 3-1 van Standard. Tuyaerts was na zijn actieve carrière voorzitter van de vorige ex-spelersvereniging van de Kakkers.