680.000 Vlamingen leeft ondertussen in armoede: “Barometer kleurt donkerrood”

De twaalfde Armoedebarometer kleurt donkerrood. Dat zegt Decenniumdoelen (DCD), het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, dat de barometer opstelde. “Deze twaalfde barometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid”, zegt Jos Gheysels, voorzitter van DCD, woensdag bij de presentatie.

Deze regering is blijkbaar vergeten dat alle armoedecijfers in het rood staan, zegt Decenniumdoelen. Enkele cijfers die de organisatie woensdag aanhaalde: 10,4 pct van de bevolking leeft in armoede. Dat wil zeggen 680.000 Vlamingen, ofwel de helft van de provincie Antwerpen. De wachtlijsten voor sociale woningen blijven aangroeien tot 154.000 wachtenden. De voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket.

En desondanks negeert het Vlaams regeerakkoord al deze rode lichten, aldus Gheysels. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen, integendeel, er zijn meer bestraffende en structurele maatregelen”, voegt hij er aan toe. “Het is tijd dat Vlaanderen en België hun verantwoordelijkheid nemen.”