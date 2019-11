Rita Coeck, de dame die al jaren de bussen op stal houdt: “De toestand was nog nooit zo dramatisch als nu”

Al 40 jaar staat Rita Coeck (62) op de barricaden om het openbaar vervoer te verdedigen. “Niet alleen in het belang van het personeel, maar ook van de reizigers”, zo stelt de federaal secretaris van de socialistische ACOD, de enige vakbond bij De Lijn die heeft opgeroepen om woensdag het werk neer te leggen. “Niet van willen maar van moeten: de toestand was nooit zo dramatisch als nu, met een management dat vast zit in de ontkenningsfase.”