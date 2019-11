Vlaams cultuurfonds boos op Vlaams-nationalisten: “Jammer dat burgers tegen elkaar worden opgezet”

Gent -

Het Willemsfonds is niet opgezet met een polemiek rond het graf van de Vlaamse schrijver Jan Frans Willems in Gent. “Het is jammer dat het graf van Willems, die stond voor verbinding, wordt geclaimd door een rechts discours dat Gentse burgers tegen elkaar opzet”, zegt directeur Ellen Buntinx. De Vlaamsgezinde studentenvereniging KVHV en het Gentse Vlaams Belang hadden zich boos gemaakt over de concessie van het graf van Willems, die vernieuwd moet worden.