Bekende Antwerpse studentenclub geschorst tot einde van jaar door overtredingen in doopweek

Antwerpen - Tot en met 31 december van dit jaar mag de Antwerpse studentenclub Eligia geen activiteiten organiseren. Dat is het gevolg van overtredingen tijdens de doopweek, meldt Gazet van Antwerpen.

Eligia is de studentenclub van de richtingen handelswetenschappen en bedrijfsmanagement aan de Karel de Grote Hogeschool. Het praesidium kondigde de schorsing aan op hun Facebookpagina: “Wegens enkele overtredingen die Eligia begaan heeft tijdens de doopweek vorig jaar en dit jaar, hebben we met onmiddellijke ingang een evenementenverbod tot het einde van kalenderjaar 2019. Dat wil zeggen dat we vanaf heden tot en met 31 december al onze openbare evenementen on hold moeten zetten. Dit betekent dat we geen woensdagfeestjes en cantussen organiseren deze periode.”

Ook aan de KDG-TD, een studentenfeest dat elk jaar georganiseerd wordt door alle studentenclubs verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, mag Eligia dit jaar niet deelnemen als medeorganisator.

Eten gebruiken verboden

Volgens burgemeester De Wever kreeg Eligia vorig jaar al een waarschuwing voor overtredingen tijdens de doopweek. “Dit jaar doopte Eligia met gebruik van eten. Dat is niet toegelaten volgens het doop- en feestcharter. Vanwege verspilling en vervuiling van het openbaar domein staan we dopen met eten niet toe. Na de waarschuwing van vorig jaar, volgde nu de beslissing vanuit de stad om alle activiteiten van Eligia dit jaar te verbieden.”