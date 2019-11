Twee verdachten aangehouden voor het voorbereiden van aanslagen tegen moslims in Polen

Twee mensen die verdacht worden van het voorbereiden van een terreuraanval met explosieven zijn in Polen aangehouden door de binnenlandse veiligheidsdienst ABW. Dat meldt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski woensdag.

De arrestaties die zondag in Warschau en Szczecin plaatsvonden waren het resultaat van een onderzoek naar een extremistische groep die de moslimbevolking in het land onder meer via aanslagen met vuurwapens en explosieven wilt intimideren, aldus de minister die ook coördinator van de speciale militaire eenheid is. Volgens zijn woordvoerder gaat het om de eerste twee arrestaties binnen de groepering.

Het bewijsmateriaal dat tijdens het onderzoek verzameld werd, toont aan dat de verdachten een voorbeeld namen aan andere extremisten zoals de Noor Anders Breivik en de Nieuw-Zeelander Brenton Tarrant. Bij de speurtocht werden onder meer materialen ontdekt die gebruikt worden bij het produceren van grote hoeveelheden explosieven, alsook vuurwapens, munitie, flesjes met giftige stoffen en drugs. De explosieve materialen werden al geneutraliseerd op een militair trainingsgebied.

De verdachten werden al sinds 2013 in de gaten gehouden door de ABW. Ze worden beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag met explosieven, het oproepen tot schade berokkenen aan etnische en religieuze groepen, illegaal wapenbezit en drugssmokkel.

Moslims maken maar een klein deel van de overwegend katholieke Poolse bevolking uit. Veel van hen zijn inheemse Tataren die in het noordoosten wonen.

De migratiecrisis in Europa veroorzaakt steeds meer antimoslimretoriek bij sommige groepen in het land.