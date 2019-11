Zuhal Demir levert omgevingsvergunning af voor Punch Powertrain Sint-Truiden

Sint-Truiden - Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een omgevingsvergunning voor het bedrijf Punch Powertrain in Sint-Truiden afgeleverd. De producent van automatische versnellingsbakken kan hierdoor haar bestaande activiteiten in Limburg verankeren en een bijkomend gebouw voor haar R&D-afdeling optrekken. De firma kan verder bijkomende productielijnen en een parking in gebruik nemen.

De vergunning werd door de Vlaamse minister in beroep afgeleverd. Zuhal Demir maakte woensdag ook bekend dat de impact op de omgeving van de reeds vergunde testbaan beperkt zal worden. Na een beroepsprocedure van enkele buurtbewoners tegen de door de Limburgse provincie afgeleverde omgevingsvergunning was er lange tijd onduidelijkheid of het bedrijf haar activiteiten voldoende mocht verderzetten. Met de beslissing van de minister komt er nu een einde aan die periode van onzekerheid.

“Ik blijf niet doof voor de opmerkingen van de buurtbewoners, die vooral betrekking hadden op visuele hinder en geluidshinder. Om hieraan tegemoet te komen wordt een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals een groenbuffer, geluidsdempende afscherming en wordt het aantal momenten waarop de testbaan gebruikt mag worden beperkt. Er zijn ook beperkingen opgelegd inzake de manipulatie van containers,” aldus Vlaams minister Zuhal Demir. De eigenaar van de grond is de nv LRM Lease.