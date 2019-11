Nederlandse politie schiet vrouw neer voor ogen van schoolkinderen

Agenten hebben vanmorgen in het Nederlandse Alkmaar een 48-jarige vrouw die voertuigen beschadigde, neergeschoten tegenover een basisschool. Heel wat kinderen waren getuige van de schietpartij. De vrouw raakte daarbij ernstig gewond.

Volgens de woordvoerder van de lokale politie liep vanochtend een vrouw met een groot mes en een hamer over straat, probeerde ze auto’s te vernielen en gooide ze ramen in. “We hebben geprobeerd haar te stoppen. Ze draaide zich om en kwam op de politieagenten afgerend. Die voelden zich daarom genoodzaakt om op haar te schieten”, zei de woordvoerder tegen de lokale nieuwszender NH Nieuws. De vrouw raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Heel wat kinderen waren getuige van de schietpartij. Zij waren aanwezig in de basisschool in de straat van het incident. Verschillende omwonenden vertellen aan NH Nieuws dat de vrouw zelf in de straat woont en hen al jaren terroriseert.

Op sociale media circuleren berichten dat het om een terroristische aanslag zou gaan. Maar de politie verzekert dat die informatie niet klopt en schrijft op Twitter dat het om fake news gaat. Er werd door de politie een onderzoek opgestart.

Bij een incident op de #Priemstraat in #Alkmaar hebben agenten op een persoon geschoten. Slachtoffer is gewond. Later meer informatie. — Politie NHN (@POL_NHN) 13 november 2019

Aanvulling incident #Alkmaar: Er gaat een bericht rond op Twitter (zie afbeelding in bijlage). Dit betreft #fakenews. Informatie in tweet klopt niet. pic.twitter.com/3fPx2eduUS — Politie NHN (@POL_NHN) 13 november 2019