Astronomen bezorgd over plannen van Elon Musk: 12.000 satellieten in de ruimte

Elon musk heeft afgelopen weekend niet stilgezeten. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceerde 60 satellieten op zonne-energie de ruimte in als deel van zijn gigantische breedband internet project genaamd Starlink. Maar astronomen zijn daar niet zo gelukkig mee.

De zestig satellieten werden de ruimte ingestuurd door de SpaceX Falcon 9 vanuit het Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Het is al de tweede lading satellieten die door Musk gelanceerd worden binnen zijn Starlink-project. Daarmee wil hij voor een globale breedband internetconnectie zorgen. In mei werden er ook al zestig satellieten de ruimte ingestuurd. Tegen het einde van 2020 zouden er nog zo’n vier ladingen gelanceerd moeten worden. Als dat allemaal gebeurd is, zouden er 360 extra satellieten rond onze aarde moeten vliegen die voor internet in grote delen van de Verenigde Staten en Canada zorgen. Om een globale verbinding te creëren zou Musk voor nog 1.000 extra satellieten moeten zorgen. En Musk heeft al een goedkeuring voor 12.000 satellieten klaarliggen.

Maar niet iedereen is gelukkig met die plannen. Astronomen uiten al ongerustheid sinds de eerste lancering in mei. Ze zouden schrik hebben dat de vele satellieten hun werk zouden verstoren en voor problemen zullen zorgen bij wetenschappelijke observaties van de sterren. De satellieten zouden zorgen voor een enorme helderheid door de weerkaatsing van licht op hun reflecterend oppervlak.

Maar volgens SpaceX zal dat niet gebeuren. Als alle satellieten hun juiste plek in de ruimte hebben ingenomen zullen ze niet langer de plek innemen van de sterren van wie ze de naam dragen.