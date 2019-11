Beperkt aantal levensmiddelen in België bevat te veel minerale olie

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel de aanwezigheid van minerale olie in levensmiddelen op de Belgische markt in kaart gebracht. Uit de analyse bleek dat 16 van de 200 levensmiddelen die werden getest, de actiedrempels van het Voedselagentschap overschreden.

De gegevens over de aanwezigheid van minerale olie in levensmiddelen in België zijn schaars. Daarom heeft de Europese Commissie in 2017 haar lidstaten aanbevolen om de aanwezigheid van minerale olie in voeding in kaart te brengen. Minerale olie kan namelijk op twee manieren in onze levensmiddelen terechtkomen.

“Intentioneel door het toegelaten gebruik van voedingsadditieven. In dat geval vormt minerale olie geen risico voor de volksgezondheid. Of niet-intentioneel, door bijvoorbeeld het lekken van machineolie tijdens het produceren of verwerken van levensmiddelen, via drukinkten of via gerecycleerd karton gebruikt als verpakking. Dit kan wel een risico vormen voor de volksgezondheid”, zegt Annelies Van Heyst, onderzoekster bij Sciensano.

De analyse wees uit dat in 75 procent van de geteste levensmiddelen, zoals pasta, rijst, hagelslag, havermout, couscous en snoepgoed, de verzadigde groep van minerale olie werd teruggevonden, terwijl de aromatische groep van minerale olie aanwezig was in 12 procent.

Op basis van de resultaten besluit Sciensano dat de blootstelling aan minerale olie beperkt is in de producten die veel geconsumeerd worden in België en dat de blootstelling voor de Belgische bevolking lager ligt in vergelijking met Europese studies van vijf jaar geleden.