GERUCHTEN. Transfercarrousel met Franse topaanvallers Mbappé, Griezmann en Benzema?

Het is nog maar halfweg november en de transfercarrousel in de internationale pers draait al op volle toeren. Vooral rond de Franse topspitsen Mbappé, Griezmann en Benzema doen op dit moment de wildste geruchten de ronde.

Zo schrijft het Italiaanse CalcioMercato dat Real Madrid een astronomisch bod van 400 miljoen euro - een wereldrecord - voorbereid op Kylian Mbappé. PSG nam Mbappé in 2017 over van Monaco voor 222 miljoen euro. Real Madrid probeerde afgelopen zomer al tevergeefs om de 20-jarige Franse topspits over te nemen van PSG en zou nu alles uit de kast willen halen om de Parijzenaars toch overstag te doen gaan.

Een eventuele komst van Mbappé naar Real Madrid zou dan weer de deur openzetten voor een vertrek van Karim Benzema bij De Koninklijke. Benzema is in ieder geval erg welkom bij zijn ex-club Lyon. “Ik zou aan Karim willen voorstellen om zijn carrière bij ons af te sluiten”, vertelde Juninho tijdens een avond met de Lyon-supporters. “Hij heeft alles bereikt in zijn carrière, het is een jongen van hier. En waarom zou hij geen inspanning van zijn kant leveren om terug te keren? Ik wacht op het juiste moment om het met hem te bespreken. Hij zal zijn carrière bij ons afsluiten.”

En PSG dan? Die zouden volgens de Daily Mail dan weer denken aan Antoine Griezmann als vervanger van Mbappé. Al zal er dan ook wel flink wat boter bij de vis moeten komen want FC Barcelona betaalde afgelopen zomer nog 120 miljoen euro aan Atletico Madrid voor de 28-jarige Fransman. Die ligt dan ook nog tot eind juni 2024 onder contract bij Barcelona.