Jongetje van 3 naar ziekenhuis gebracht na CO-intoxicatie

Veurne / Lo-Reninge - Een jongetje van 3 jaar is woensdagochtend bevangen geraakt door een CO-intoxicatie in zijn slaapkamer in een woning langs de Burgweg in Lo. De ouders reageerden snel en brachten hem naar het ziekenhuis.

In de woning is dinsdagnacht een schoorsteenbrand ontstaan die niet opgemerkt werd en zelf weer doofde. Maar bij de schouwbrand kwamen wel roetdelen vrij en ontsnapte er CO-gas. Dat zocht zijn weg doorheen de schouw naar buiten en ontsnapte via de slaapkamer waar het jongetje lag te slapen.

Toen de ouders ‘s ochtends wakker werden en hun zoontje haalden, merkten ze meteen op dat er iets niet pluis was. Het jongetje reageerde niet goed waarna de ouders onmiddellijk naar de spoeddienst van het ziekenhuis reden. “Daar kon het jongetje snel verzorgd worden. Na zijn verzorging kwam het jongetje er al snel door. De dokters maakten gewag van een CO-intoxicatie waarna de ouders de brandweer belden. Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse en toen werd de schouwbrand ontdekt. De brandweer deed het nodige en de woning werd nog geventileerd. Dankzij het snelle optreden van de ouders en een flinke dosis geluk is veel erger voorkomen”, zegt Toon Fonteyne, commissaris van politiezone Spoorkin.