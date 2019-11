Kat is de nieuwe heldin van Australië: 14 weken zwanger maar ze blijft de bosbranden trotseren

Australië heeft een nieuwe heldin. Brandweervrouw Kat Robinson-Williams (23) is 14 weken zwanger, maar waagt nog steeds lijf en leden in de strijd tegen de hevige bosbranden. “Mijn moeder deed dat ook nog toen ze zwanger was.”

Elf jaar al is kinderverzorgster Kat vrijwilliger bij de brandweer van de staat New South Wales. Het zit in haar bloed, want ze is al de derde generatie van haar familie die het doet. “Mijn moeder was zwanger tijdens het bosbrandseizoen van 1995. Zij dacht er toen ook nog niet aan te stoppen”, zegt ze aan de BBC. “Het is een familiezaak. Mijn grootmoeder is ook nog steeds vrijwilliger. Al vijftig jaar.”

En dus blijft ook Kat nu aan de slag, ook al krijgt ze het ene na het andere bezorgde bericht van vrienden. Ook al maakten de bosbranden in Australië sinds vrijdag al drie doden en legden ze meer dan 200 woningen in de as. “Ik ga niet stoppen”, postte Kat maandag op Instagram, met foto’s van zichzelf onderweg naar een brandhaard. “Ja, ik ben zwanger. Nee, het raakt me niet als je vindt dat dat niet kan”, schreef ze erbij. Het bericht was goed voor massale steun. Sommigen noemen haar “een bron van inspiratie voor alle meisjes”.

Maar Kat zelf blijft er nuchter bij. “Ik ben niet de eerste zwangere brandweervrouw, en ik zal ook niet de laatste zijn”, zegt ze aan de BBC. “Zolang ik in een positie ben waarin ik in mensen kan helpen, zal ik dat blijven doen.” Haar dokter gaf haar de toelating om te blijven helpen, “als ik de juiste uitrusting draag”. “Ik luister goed naar mijn lichaam.”

Haar man en schoonfamilie zijn trouwens ook vrijwillige brandweerlui. “Ik hoop dat mijn kindje in onze voetsporen treedt. Maar dat moet het natuurlijk zelf beslissen.”