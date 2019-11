Gent -

“Iemand heeft mij een stukje van mijn papa afgenomen”, zegt Thaïsa Van Speybroek (29) uit Oosteeklo nadat een onverlaat er aan het station Gent-Dampoort met haar fiets vandoor was gegaan. “Het was de fiets van mijn papa die twee jaar geleden is gestorven”, vertelt de jonge vrouw.