Noodtoestand in Venetië, maar deze man neemt voor het plezier een frisse duik op ondergelopen San Marcoplein

In Venetië gaat woensdag de noodtoestand van kracht na zware overstromingen die al aan twee mensen het leven kostten. Het water steeg tot het op een na hoogste niveau in de recente geschiedenis van de beroemde toeristische trekpleister. Eén man maakte dinsdagavond van de nood een deugd op het bekende San Marcoplein, waar het water meer dan een meter hoog staat. Hij werd gefilmd terwijl hij enkele baantjes trok in het overvloedige regenwater.