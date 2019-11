Deze Duivels moeten voor 30 op 30 zorgen

De Rode Duivels druppelden woensdagmiddag binnen in Tubeke voor het tweeluik tegen Rusland en Cyprus. Debutant Elias Cobbaut kwam toe aan de zijde van zijn ploegmaat Hendrik Van Crombrugge. Romelu Lukaku koos voor fel oranje, net als aanvoerder Eden Hazard. Christian Benteke en Nacer Chadli bleken niet zo’n fan van het Belgische herfstweer. Beide internationals kwamen stevig ingeduffeld met een opvallende muts en dikke winterjas toe op het trainingscentrum. Aan de glimlach van man-in-vorm Youri Tielemans te zien heeft hij er ook bij de Rode Duivels zin in. Met doelpunten en assists zoals bij zijn club Leicester, als dat even kan?