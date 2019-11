Briefje met nazisymbolen duikt op onder ruitenwissers van auto

Sint-Niklaas - Op de sociale media circuleert momenteel een foto van een briefje waarop een boodschap voor een foutparkeerder anoniem wordt ondertekend met een adelaar en een swastika, het symbool van de nazi’s. De politie betwijfelt of het briefje effectief bij een foutparkeerder terecht is gekomen.

Volgens de persoon die de foto ook naar de politie stuurde, werd het briefje aangetroffen aan een auto in de Passtraat in Sint-Niklaas, maar echte bewijzen daarvoor zijn er niet. “Wat ons betreft kunnen we uit de foto niet opmaken dat het briefje ooit in Sint-Niklaas is gemaakt en verspreid”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck van de lokale politie van Sint-Niklaas. “We hebben de feiten zelf niet vastgesteld en beschikken alleen maar over een digitale melding. Aan de persoon die ons de foto doorstuurde hebben we gevraagd om naar het commissariaat te komen, maar voorlopig krijgen we geen antwoord.”

De politie stelde ambtshalve wel een proces-verbaal op wegens xenofobie door onbekenden.