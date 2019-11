Kandidaat-voorzitter Walter De Donder (CD&V) reageert op brandstichting in toekomstig asielcentrum... in zijn ‘Samson & Gert’-kostuum

Walter ‘meneer de burgemeester’ De Donder is kandidaat-voorzitter voor CD&V en eerste burger van Affligem, maar haalde nog eens de acteur in zich naar boven voor Samson & Gert. Woensdag nam de cast de allerlaatste videoclip op, waarbij ‘meneer de burgemeester’ uiteraard niet mocht ontbreken. De Donder sprak voor de camera over het einde van de jeugdreeks, maar reageerde ook op de actualiteit. Dat deed hij in zijn bekendste pak, waardoor het interview een surreëel tintje kreeg.

Tijdens de opnames maakte De Donder tijd om campagne te voeren om voorzitter te worden van de CD&V. Hij reageerde aan persagentschap BELGA onder andere op zijn spraakmakende uitspraken over de “ontvolkte wijken in Antwerpen”.

De Donder benadrukte dat hij als “de enige of weinige” politici nog steeds de taal van de mensen spreekt, al vindt hij wel dat mensen altijd moeten opletten met wat ze zeggen.

Toch schuwt De Donder de boude uitspraken niet tijdens het interview. “Politici die dat soort van daden aanwakkeren, verdienen het niet van politieker te zijn”, aldus ‘meneer de burgmeester’ over de brandstichting in het toekomstige asielcentrum in het Limburgse Bilzen.