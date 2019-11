Pro League denkt eraan racistische vakken te sluiten: “Zo stimuleren we sociale controle”

De Pro League, de verzameling van Belgische profclubs, organiseerde woensdagochtend een seminarie om de handleiding ‘Discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen’ voor te stellen. Veel aanwezigen, interessante sprekers en een mooi boek werd gepresenteerd. Vol met goede bedoelingen maar aan eventuele sancties voor overtreders werd weinig aandacht besteed. Pierre François, CEO van de Pro League, leek zich daarvan bewust.

“Het is moeilijk af te bakenen wat mag en wat niet mag”, aldus François. “Zo zou boeren een scheldwoord moeten zijn, maar de supporters van Zulte Waregem gebruiken het om hun ploeg aan te moedigen. Er moeten echter adequate sancties komen. Ik denk aan de mogelijkheid om de vakken waaruit de racistische gezangen kwamen, voor één of meerdere wedstrijden te sluiten. Zo hoeven we geen wedstrijd achter volledig gesloten deuren te laten afwerken en stimuleren we sociale controle in de betreffende vakken.”

“Racisme is erger dan vuurpijlen”

François krijgt in elk geval steun van Bruno Venanzi, voorzitter van Standard. “Er moet strenger opgetreden worden”, aldus Venanzi. “Voor vuurpijlen wordt zwaar gestraft, voor racisme niet. Ik vind racisme erger dan vuurpijlen want racisme heeft een impact op de maatschappij. Er moet strenger gestraft worden. De supporters én de club. Ik zeg je: als mijn spelers na racistische verwijten van het veld willen stappen, zal ik hen niet tegenhouden. Zelfs niet als we daardoor met 0-5 verliezen.”