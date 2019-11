Ook vanavond nog hinder bij De Lijn: vakbonden en directie wel weer rond de tafel

De actie van de socialistische vakbond verstoort ook vanavond de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen, met ook hinder voor het avond- en nachtvervoer als gevolg. De directie en vakbonden in Vlaams-Brabant gaan wel weer rond de tafel zitten.

Door de acties van ACOD zal de hinder bij De Lijn ook vanavond nog niet opgelost zijn. Dat meldt De Lijn. Ze vragen reizigers daarom hun verstoringspagina in de gaten te houden. Zodra De Lijn meer info heeft over de dienstverlening van donderdag volgt er een update.

Directie en vakbonden bij De Lijn hebben in Leuven de onderhandelingen hervat over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant. Dat is vernomen in vakbondskringen. Of er donderdag voortgestaakt wordt, hangt af van het resultaat van deze gesprekken. Een deel van de chauffeurs is al sinds vorige week in staking.

Met hun stakingsactie protesteren de chauffeurs in Vlaams-Brabant tegen tal van problemen bij De Lijn zoals onregelmatige werkroosters voor chauffeurs en controleurs als gevolg van slechte planning, het vaak niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en het personeelstekort. Omdat de onderhandelingen onder leiding van een sociaal bemiddelaar dinsdag niets opleverden, riep het ACOD woensdag op tot een staking in heel Vlaanderen.

De nationale staking van woensdag wordt enkel ondersteund door de socialistische vakbond ACOD. Voor de staking in Vlaams-Brabant steunt naast de socialistische vakbond ook de liberale ACLVB de actie. Het christelijke ACV heeft weliswaar begrip voor de eisen van de actievoerders, maar vindt een staking zowel nationaal als in Vlaams-Brabant momenteel niet aan de orde omdat er volgens hen momenteel nog voldoende onderhandelingsruimte is. Vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV) pleit voor een nieuwe verzoeningsvergadering onder leiding van een sociaal bemiddelaar op nationaal niveau.