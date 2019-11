De rollercoaster van Elias Cobbaut bij Rode Duivels: “Kompany zei dat ik me niet zot mocht laten maken”

Elias Cobbaut (22) trok voor het eerst de outfit van de Rode Duivels aan. De wereld was verbaasd dat bondscoach Roberto Martinez hem voor het eerst selecteerde, maar dat trekt de Anderlecht-verdediger zich niet aan. “Ik ga gewoon genieten”

Nu Thomas Vermaelen out is, maakt Elias Cobbaut kans op speelminuten zaterdag tegen Rusland. De linksvoetige verdediger arriveerde breed lachend in Tubeke samen met Anderlecht-ploegmaat Hendrik Van Crombrugge. “Ik had Hendrik gevraagd om mij op te pikken”, aldus Cobbaut. “Hij is het bij de nationale ploeg toch al wat meer gewoon dan ik. Ik was zelf wat verbaasd door deze oproeping. Het was onverwacht.”

Dat was ook omdat Cobbaut bij Anderlecht al ups en downs heeft gekend. Fred Rutten negeerde hem vorig seizoen en onder Vincent Kompany verdween hij na één speeldag ook uit de ploeg. Het was Vercauteren die hem weer oppikte.

“Ik heb hoogtes en laagtes gekend bij Anderlecht, ja. Maar de laatste weken speel ik toch op een degelijk niveau. Ik kijk niet terug op het verleden. Vincent Kompany heeft me alleszins gefeliciteerd en hij heeft me ook gezegd dat ik me hier niet mag laten zot maken door mijn medespelers.”

“Mijn linkse voet is bij deze selectie een voordeel”

Maar een beetje zweven mag toch. Het is niet ondenkbaar dat Cobbaut tegen Rusland gewoon in de basis begint door de blessures van Vermaelen en Vertonghen. “Ik besef amper dat ik bij de nationale ploeg zit. Laat staan dat ik besef dat ik misschien speelminuten krijg. Met het EK halen ben ik sowieso niet bezig. Ik wil hier eerst genieten en zo veel mogelijk leren van de andere spelers. Mijn linkse voet is bij deze selectie een voordeel, maar we zien wel of Roberto Martinez me opstelt.”

Kritiek

De zenuwen zijn ondertussen wel wat bekoeld. Vrijdag na zijn oproeping was Cobbaut toch nerveuzer tijdens Zulte Waregem-Anderlecht. Zeker omdat veel voetbalfans niet begrepen waarom hij was geselecteerd voor de Duivels. “Ik dacht: maak hier nu geen fout”, lacht hij. “Normaal slaap ik altijd even voor een wedstrijd, maar dat lukte toen toch niet.”

“Wat de kritiek van de buitenwereld betreft, blijf ik kalm. Over elke voetballer worden positieve en negatieve dingen gezegd. Ik luister alleen naar de mensen die dichtbij mij staan.”

