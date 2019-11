Leugendetector dwong vorig jaar 28 verdachten tot bekentenissen: hoe werkt zo’n test en hoe betrouwbaar is die?

In 2018 legden 28 verdachten in ons land bekentenissen af nadat ze tijdens een test met de leugendetector door de mand waren gevallen. In totaal werden 309 verdachten aan zo’n onderzoek onderworpen, zo blijkt uit het jaarverslag van de federale politie. Maar hoe werkt een leugendetectortest? Kan iedereen verplicht worden om zo een onderzoek te ondergaan? En bestaan er trucjes om het toestel te misleiden?