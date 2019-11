BMW X5 van 80.000 euro van oprit gestolen: "Dit moeten professionelen gedaan hebben"

Kortrijk / Heule - Dieven gingen dinsdagnacht aan de haal met een peperdure BMW X5 in Heule. De hybride wagen werd van de oprit van een huis gestolen toen hij aan het opladen was.

Eigenaars Dymphie Vandecasteele en Mohammed Algham uit de Bozestraat merkten de diefstal woensdagmorgen rond 8 uur op. “Toen mijn man onze dochter naar school wilde brengen, zag hij dat onze wagen van de oprit was verdwenen”, zegt Dymphie.

Het koppel verwittigde meteen de politie en die zag dat de auto nog rond 2.30 uur een ANPR-camera was gepasseerd. Wellicht konden de daders het signaal van de sleutel die in huis lag capteren.

“Mijn man had hem dinsdagavond rond 22.15 uur op de oprit geparkeerd om op te laden. Toen een buur rond 1 uur ’s nachts thuiskwam, stond hij er nog. Gelukkig zijn ze niet binnen gekomen om de sleutels te stelen. Het moeten professionelen zijn”, zegt Dymphie.

Goed verzekerd

De BMW is nog geen drie jaar oud en kostte rond de 80.000 euro. Vermoedelijk stalen de dieven het voertuig om door te verkopen of om misdrijven mee te plegen. Voor Dymphie is het al de tweede keer dat ze een wagen kwijt is door diefstal. Vele jaren geleden maakte ze hetzelfde mee met haar Golf GT aan de Broeltorens in Kortrijk. “Gelukkig zijn we deze keer goed verzekerd. We krijgen voorlopig een vervangwagen en moeten nu twee weken tot een maand wachten om te kijken of onze gestolen auto nog ergens opduikt. Onze tweede wagen die mijn zoon vooral gebruikt, zullen we in ieder geval ’s nachts in de garage zetten. Een aantal maanden geleden werd hier op de wijk ook al ingebroken in een wagen. Toen stalen de dieven de boordcomputer en het stuur.”

