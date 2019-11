Johny Voners verzweeg kanker voor collega's en opdrachtgevers, maar móét je je baas niet inlichten?

Half oktober raakte bekend dat Johny Voners (74) – Xavier Waterslaeghers uit FC De Kampioenen – zijn professionele bezigheden moest staken wegens kanker. Al tijdens de opnames van de vierde ‘FC De Kampioenen’-film was hij ziek, maar dat verzweeg hij. Tot het écht niet meer ging en hij er bijna letterlijk bij neerviel. Moet je je werkgever of opdrachtgever daar dan niet over inlichten?