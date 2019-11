Excentrieke stichter van Cirque du Soleil opgepakt voor cannabiskweek op privé-eiland: zelfs z’n leven is een circus

De man achter Cirque du Soleil, miljardair Guy Laliberté, zit in de cel voor het kweken en verhandelen van cannabis. De Canadees zou op zijn privé-eiland in Frans-Polynesië een plantage in een container gehouden hebben. Een nieuwe aflevering in een al spraakmakend levensverhaal: van straatartiest, over miljardair en astronaut tot vermeend wietboer.