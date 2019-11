Nieuwe job voor Arsenal-coryfee Arsène Wenger

De wereldvoetbalbond FIFA heeft Arsène Wenger (70) aangeworven als directeur voetbalontwikkeling. De Fransman, van 1996 tot 2018 manager van Arsenal, wordt zo verantwoordelijk voor de internationale groei van de sport.

Wenger krijgt een uitgebreid takenpakket, waarbij hij zowel het mannen- als het vrouwenvoetbal moet promoten. Hij wordt voorzitter van een groep die de grote toernooien analyseert en wordt betrokken bij de regelgevende International Football Assocciation Board. Hij neemt verscheidene bevoegdheden over van Marco van Basten, die in oktober opstapte als Chief Officer for Technical Development.

“Ik kijk erg naar deze extreem belangrijke uitdaging uit”, verklaarde Wenger. “Niet alleen omdat de analyse van voetbal vanuit een breder perspectief me altijd erg geïnteresseerd heeft. Ook omdat dit echt om een mondiale missie gaat. ”

“Arsène Wenger’s enorme kennis en passie voor de verschillende aspecten van het voetbal maken van hem één van de meest gerespecteerde mensen in onze sport. Ik ben blij dat ik hem bij ons team kan verwelkomen”, klinkt het bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino.