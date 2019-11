Asielkat in ‘isolatiecel’ omdat hij lotgenoten helpt ontsnappen

Een kat in een Amerikaans dierenasiel heeft heel wat harten op sociale media gewonnen omdat hij in de ‘isoleercel’ zit. Quilty de kat kreeg de zware straf van het personeel omdat hij ’s nachts tientallen soort- en lotgenoten uit hun kooi bevrijdde. De poezen bouwden telkens een gezellig feestje, maar het personeel van het centrum was het beu om iedere ochtend op ‘jacht’ te gaan.

De beelden van Quilty in de ‘isoleercel’ lokten heel wat reacties uit op sociale media, waar nu al heel wat stemmen klinken om de kat te bevrijden. Het asiel weigert echter strafvermindering te geven aan het dier. Daar heeft Quilty alvast lak aan: de vindingrijke kat slaagde er al enkele keren in om te ontsnappen. Hij werd telkens bij de kraag gevat en terug naar zijn ‘cel’ gebracht om zijn straf helemaal uit te zitten.

De directie van het asiel benadrukt echter dat de maatregel alleen is bedoeld voor het welzijn en de gezondheid van de katten onder hun hoede. “Soms krijgen we ietwat rare beestjes over de vloer”, aldus Jennifer Hopkins van het asiel. “Maar we steken alle tijd en moeite van de wereld in de verzorging van de dieren.”

