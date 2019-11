Portugal met het mes op de keel, Engeland en Frankrijk kunnen de klus thuis klaren

Donderdagavond wordt de eerste van een reeks cruciale avonden voor de EK-kwalificaties, die aan hun laatste speeldagen toe zijn.

Engeland heeft in groep A slechts een puntje nodig tegen Montenegro, terwijl Tsjechië-Kosovo een rechtstreeks duel om kwalificatie is. Als de Tsjechen thuis winnen van het Kosovo van Standard-verdediger Mergim Vojvoda, zijn ze zeker van deelname aan EURO 2020.

In groep B begint Europees kampioen Portugal met het mes op de keel na de verrassende nederlaag in Oekraïne. Ronaldo en co kunnen Servië over zich zien springen in de stand als ze niet winnen van Litouwen. In dat geval bestaat de kans dat de Europese kampioen zomaar naast het EK grijpt.

Turkije heeft aan een punt thuis tegen IJsland genoeg. Nog in groep I kan ook Frankrijk zich verzekeren van EURO 2020 bij een zege tegen Moldavië.

België, Italië, Spanje, Rusland, Polen en Oekraïne zijn voorlopig de enige landen die al zeker zijn van kwalificatie. In totaal zullen 24 landen deelnemen aan het EK, dat in juni en juli 2020 over heel Europa zal worden gespeeld.