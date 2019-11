5-jarig zoontje van Christophe Lambrecht organiseert actie voor goede doel: “Nooit meer papa’s wiens hart stopt met kloppen”

Maurice Lambrecht, het vijfjarige zoontje van overleden radiopresentator Christophe Lambrecht, organiseert een kinderfuif voor de Warmste Week. Het goede doel? “Ik wil dat er nooit meer papa’s zijn wiens hart stopt met kloppen.”

Maurice kondigde de actie woensdagmiddag aan bij Eva De Roo op Studio Brussel. Hij zat samen met zijn mama in de studio om te vertellen dat hij geld wil inzamelen voor de Belgische Cardiologische Liga. Of in zijn eigen woorden: “Ik wil nooit meer dat er papa’s zijn dat het hart stopt met kloppen. Dat wil ik echt nooit meer.”

Zijn papa Christophe overleed in mei van dit jaar aan een hartfalen op 48-jarige leeftijd. Bij Studio Brussel presenteerde hij Music@work. Hij liet drie kinderen na. Naast Maurice zijn twee dochters Helena en Bruna.

LEES OOK. Dochter (17) van Christophe: “Soms wil ik hem bellen. Dan beukt de realiteit binnen.”

“Ik ga een kinderfuif doen op 1 december voor het goede doel”, zei Maurice. “Er gaan twee Lego-tafels zijn en zwarte piet gaat draaien.” De fuif vindt plaats op de school van Maurice. Kinderen betalen 5 euro en volwassenen mogen gratis binnen. Voor wie nog twijfelt: “Zwarte piet is een goede dj”, zo verzekert Maurice.

