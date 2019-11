Het opmerkelijke ochtendritueel van Salzburg-spits Erling Haaland: “Perfecte start van de dag”

Met 7 goals in 4 wedstrijden staat Erling Haaland (19), spits van Red Bull Salzburg, nog steeds alleen bovenaan de topscorerslijst van de Champions League. Het Noorse wonderkind geeft zelf de verklaring voor zijn indrukwekkende cijfers.

LEES OOK. Een levensgevaarlijk jongetje van 19: wat u moet weten over Erling Haaland, de verrassende topschutter in de Champions League

“De hymne van de Champions League is het deuntje van mijn wekkerradio. Het is de perfecte start van mijn dag”, verklapt hij aan de Noorse TV2. “Het is het enige liedje dat ik nooit beu zal geraken.”

Haaland voelt wel de hete adem van Lewandowski in zijn nek. De Poolse aanvaller van Bayern München heeft ook al 6 treffers achter zijn naam staan. “Het is goed dat hij zoveel doelpunten maakt. Zo pusht hij mij ook om verder te gaan en nog meer doelpunten te proberen maken.”

In zijn volgende CL-wedstrijd op woensdag 27 november trekt Haaland met RB Salzburg naar Racing Genk.