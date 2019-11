Jeremy Corbyn onder vuur omdat hij kritiek uit op dood van ISIS-leider al-Baghdadi

Jeremy Corbyn, leider van de Britse labour-partij, is onder vuur komen liggen nadat hij kritiek uitte op de actie van de Amerikanen waarbij ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi om het leven kwam. Volgens Corbyn was de man beter gearresteerd in plaats van gestorven.

ISIS-kopman Al-Baghdadi stierf tijdens een Amerikaanse militaire operatie vorige maand toen hij een bomgordel tot ontploffing deed komen. Daarbij kwamen ook twee van zijn kinderen om het leven. Amerikaanse president Trump pakte groot uit met de operatie en noemde hem zelfs “groter dan Osama bin Laden.”

Corbyn trekt die operatie nu in vraag. “Dat hij van het toneel verdwenen is, is een goede zaak. Maar als hij gearresteerd kon worden, was dat beter geweest. Ik ken de details van de zaak niet. Ik heb enkel statements gelezen die de Amerikanen naar buiten hebben gebracht. Maar als we willen leven in een wereld van vrede en gerechtigheid, dan moeten we dat zelf ook doen”, zei hij in een interview met LBC tijdens zijn verkiezingscampagne. Door zijn uitspraken werd hij later op de dag uitgemaakt voor terrorist-sympathisant.

Eerste minister Boris Johnson vindt de uitspraken van Corbyn “zo naïef dat het zelfs gevaarlijk is”. “Al-Baghdadi was een duivelse vijand van dit land, van onze liberale waarden en alles waar we in geloven. Hij is verantwoordelijk voor vele moorden. Ik denk dat het niet realistisch is om voor te stellen dat in die omstandigheden gevangen moest genomen worden.”