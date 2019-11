Stijn Vreven spreekt voor het eerst over vertrek bij Beerschot: “Lommel kwam aankloppen, maar dat kon ik niet maken”

Stijn Vreven heeft voor het eerst zijn zegje gedaan over het vertrek bij Beerschot, nu ongeveer een dikke maand geleden. De trainer uit het Hasseltse was op TV Limburg openhartig: “Ik had eigenlijk moeten vertrekken toen ik wist dat het opnieuw 1B zou worden.”

Vreven moest begin oktober opstappen bij Beerschot. De Mannekes presteerden ondermaats en hoewel het bestuur eerst nog haar vertrouwen in de Limburger uitsprak, was Vreven toch kop van Jut op het Kiel. In een sporttalkshow op TV Limburg gaf Vreven tekst en uitleg: “Als het verwachtingspatroon van de club niet meer in balans is met de kwaliteit van de spelerskern, dan heb je een probleem”, verklaarde hij. “Ik wist dat het bijna onmogelijk was om de prestaties van vorig seizoen te evenaren. En dat is ook gebleken.”

Door de late uitspraak in het voetbalschandaal rond matchfixing, was er tijdens de voorbereiding van Beerschot nog veel onzekerheid. Uiteindelijk ging KV Mechelen over naar 1A en was Beerschot aangewezen op een extra jaar 1B. “Ik ben gebleven omdat ik - naïef als ik ben - dacht dat Beerschot in 1A zou spelen dit seizoen. Ik had eigenlijk moeten vertrekken toen ik wist dat het opnieuw 1B zou worden.”

Interesse uit Lommel

Het ontslag van Vreven was niet geheel onverwacht, maar toch kwam het aan. De voorganger van Losada legde daarom ook een voorstel van Lommel naast zich neer: “Meteen na mijn ontslag kwam Lommel aankloppen. Maar dat kon ik niet maken. Je kan niet eerst paars denken en 24 uur later groen denken. Daarom heb ik dat niet gedaan.”

Verder kwam hij nog terug op de rivaliteit met KV Mechelen. Ook in de rechtbank, maar vooral sportief legden beide clubs elkaar het vuur aan de schenen. “Wij hebben in twee finales Mechelen laten wankelen. Als je ziet wat Mechelen nu doet in 1A, is onze prestatie nog beter dan iedereen ze had ingeschat. Ik denk dat wij ons makkelijk zouden gehandhaafd hebben in 1A.”