Luik en Antwerpen in top 5 van steden met grootste winkelleegstand

In Luik staat 17,9 procent van alle winkelpanden leeg, in Antwerpen 16,2 procent. Daarmee heeft ons land twee ‘vertegenwoordigers’ in de trieste top vijf van winkelsteden met de grootste leegstand. Dat becijferde retaildataspecialist Locatus.

Locatus vergeleek de leegstandscijfers van de 63 grootste winkelgebieden in 21 Europese landen. Overal steeg de leegstand aanzienlijk. “Waar de leegstand 7,1 procent bedroeg in 2018, steeg die tot 7,8 procent begin dit jaar en tot 9 procent eind 2019. De binnensteden van de grote steden vormen geen uitzondering op de trend”, zegt Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus.

De hoge percentages in Luik en Antwerpen staan in schril contrast met de beste leerlingen, met name München (slechts 2,6 procent leegstand), Hannover (2,8 procent) en Zürich (3,8 procent). “Over het algemeen hebben de West- en Noord-Europese stadscentra een lagere leegstand dan de Zuid-Europese stadscentra. Er zijn echter uitzonderingen op die regel: België en het Verenigd Koninkrijk hebben een leegstandspercentage dat de dubbele cijfers in gaat”, klinkt het bij Locatus.