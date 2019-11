Topadvocaat Walter Damen trekt door Vlaanderen om cannabis vrij te pleiten: “Plant heeft ook voordelen”

Topadvocaat Walter ­Damen trekt met een theatermonoloog naar het grote publiek: hij wordt de pleitbezorger van de cannabisplant. Eerst in het auditorium van de Gentse studenten Criminologie, later in toneelzalen en cultuurcentra, is de ambitie. “We moeten dringend anders en genuanceerder nadenken over de plant, want ze heeft ook veel voor­delen.”