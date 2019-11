Bus met Belgische toeristen ramt gekantelde truck: landgenoot sterft in Namibië

Een dode Belg en zes zwaargewonde toeristen. Dat is de zware balans na een zwaar verkeersongeval met een zwaar geladen vrachtwagen en een bus op een grensweg in Namibië. Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van een man van 36. Een Belgische vrouw is zwaargewond naar buurland Zuid-Afrika gerepatrieerd.

Het was al pikdonker, afgelopen zondagavond rond 20 uur in het Namibische dorpje Katjinakatji. Een busje vol toeristen reed zuidwaarts, allicht richting het naburige Mangetti National Park, komend van het grensgebied met buurland Angola. Hoewel het afgeraden wordt om in Afrika na zonsondergang te rijden, was de chauffeur toch nog op pad in het dunst bevolkte land ter wereld.

Volgens de lokale krant Informanté reed in de tegenovergestelde richting een vrachtwagenchauffeur die hout vervoerde in een container. De man had de haven van Walvisbaai als bestemming voor het lossen van zijn lading.

Container op de onverlichte weg

Om onduidelijke reden verloor de chauffeur plots zijn lading, allicht na een botsing met overstekend vee. De truck ging aan het slippen en belandde op de zij, de container vol hout kwam in het midden van de weg terecht. De lokale chauffeur van het toeristenbusje - met twintig toeristen aan boord die al een week samen rondreisden - kon geen kant meer uit en reed vol op de container in.

Op basis van foto’s moet de klap bijzonder hard geweest zijn. Het busje ging meermaals over de kop. Omdat de crash in afgelegen gebied gebeurde, waren de hulpdiensten pas na meer dan een uur ter plaatse. Van de eenentwintig inzittenden moesten er zeven zwaargewond naar het ziekenhuis van Rundu, pal aan de grens met Angola, afgevoerd worden. Voor een 36-jarige landgenoot kon geen hulp meer baten. Hij bleek op slag dood.

Uur vast in wrak

Een Belgische vrouw zat gekneld in het gekantelde busje en kon pas na anderhalf uur uit het wrak bevrijd worden. Maandag werd ze vanuit Namibië gerepatrieerd naar een beter uitgerust ziekenhuis in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Ze wordt bijgestaan door een reisleidster. Voorlopig zijn haar verwondingen te zwaar om naar ons land overgebracht te worden.

De identiteit van de overleden landgenoot is voorlopig onbekend. De Belgische ambassade in Namibië zegt nog steeds te wachten op het officiële politierapport.