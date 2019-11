Atletico-spits herleeft na sombere periode in Londen

Álvaro Morata kent onder Diego Simeone een van de beste periodes uit zijn carrière, na een lange, donkere periode bij Chelsea. In een gesprek op de Spaanse televisie bekent de spits dat hij in zijn periode bij de Blues kampte met een depressie.

Morata beleefde geen al te beste tijd in Londen. “Ik had nergens zin in. Ik wilde mijn huis niet meer uit, wilde niet praten tegen mensen, helemaal niks”, doet hij uit de doeken in de Spaanse TV-show Jugones. “Het enige waar ik aan dacht was het spelen van het WK voor Spanje. Spelen en proberen blij te zijn. Uiteindelijk eindigde ik op de tegenovergestelde manier.”

Of hij in die periode dacht aan stoppen? “Nee, ik heb niet gedacht aan stoppen, maar ik heb er wel serieus aan gedacht om ergens hier ver vandaan te gaan voetballen. Ergens waar er geen druk zou zijn. Waar je niet elke zondag hoeft te winnen en waar je je niet zo hoefde te focussen op wedstrijden.” Toch slaagde Atletico erin om Morata te huren van Chelsea. Daar hebben ze in Madrid nog geen spijt van gehad. Morata scoorde namelijk in zes wedstrijden op rij voor Atleti.