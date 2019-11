Het moment waarop verdachte van moord op rugzaktoeriste (22) haar lijk wegbrengt in een piepkleine koffer

Dit is het moment waarop de beschuldigde van de moord op studente Grace Millane (22) een koffer met haar naakte lijk wegbrengt met de hotellift. De beelden van de bewakingscamera van het hotel waarin de man verbleef, werden deze week getoond tijdens het proces van de 27-jarige, anonieme man. Tijdens dat proces moet een twaalfkoppige jury beslissen over wat er zich in december 2018 afspeelde, toen de Britse rugzaktoeriste werd vermoord en in een ondiep graf werd gedumpt.

De vermoedelijke moordenaar van Grace Millane blijft beweren dat hij de jonge vrouw per ongeluk wurgde tijdens een vrijpartij. Het Nieuw-Zeelandse openbare ministerie is overtuigd van de schuld van de man, die voorlopig naamloos blijft in opdracht van de rechtbank. Tijdens het assisenproces in Auckland moeten de leden van de jury hun oordeel vellen over de schuld van de 27-jarige man.

Hij beweerde eerst bij hoog en laag dat hij Millane veilig had achtergelaten na hun Tinderdate, begin december 2018. Volgens de beklaagde waren ze zelfs nooit op zijn hotelkamer geweest. De man viel echter al snel door de mand toen hij met camerabeelden werd geconfronteerd en zijn web van leugens ontrafelde.

Uiteindelijk gaf hij toe dat hij de jonge vrouw had gedood, maar hij bleef tegenstrijdige verklaringen afleggen over wat er zich die avond afspeelde in het hotel in het centrum van Auckland, waar hij om dat moment verbleef.

Zo beweerde de beschuldigde dat hij na zijn date met de Britse student in slaap viel. Dat spreken de beelden van de beveiligingscamera van het hotel echter tegen. De jury kon deze week met eigen ogen zien hoe de gezette man een koffer kocht in een winkel - op het moment dat hij zogezegd sliep - en even later met twee koffers op een trolley in de lift van het hotel verscheen.

Volgens speurders zat het lichaam van Millane in een van die piepkleine koffers. De beschuldigde zou de jonge vrouw met kracht in de koffer hebben geduwd, omdat er amper plaats was voor haar lichaam.

Ondiep graf

De leden van de jury - en de ouders en familie van de studente - zagen ook fragmenten van de vermoedelijke dader die de koffers in zijn huurwagen duwt. Hij is ook duidelijk te zien op beelden van een beveiligingscamera van een doe-het-zelfzaak, waar hij een spade kocht om haar ondiep graf te kunnen graven. Dat graf - aan de rand van een bekende toeristische weg - bedekte hij met bladeren en planten om de gruwelijke plek aan het oog te onttrekken.

Afgelopen week werd ook een nieuwe getuige aan het woord gelaten tijdens de rechtszaak. Ook zij was op Tinderdate geweest met de beschuldigde, en zegt dat hij haar had proberen te wurgen tijdens het vrijen.

De jury heeft nog een drietal weken om over de schuld van de beklaagde te oordelen en uit te maken wat er die bewuste dag in december echt gebeurde. De beklaagde pleit onschuldig en beweert dat Millane om het leven is gekomen door uit de hand gelopen wurgseks.

“Slechts twee mensen weten wat er zich in die kamer heeft afgespeeld”, aldus openbaar aanklager Robin McCoubrey. “Eentje kan het niet meer navertellen, de andere weigert de waarheid te vertellen.”