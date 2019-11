De eerste dag van de afzettingsprocedure tegen Donald Trump had gisteren meteen een zware getuigenis tégen de Amerikaanse president in petto. “Trump ondermijnde de diplomatie van de VS voor zijn persoonlijk gewin”, zei ambassadeur Bill Taylor over het schandaal in Oekraïne. En plots noemde hij een nieuw telefoontje, waar tot nu niemand iets van wist. Weten we binnenkort de waarheid en wie is wie in dit wespennest?