Geweld in Hongkong bereikt nieuwe piek: betogers gebruiken pijl en boog tegen agenten

Het geweld in Hongkong heeft een nieuwe piek bereikt. De betogers grijpen nu zelfs naar pijl en boog, en brandbommen om te vechten tegen de regering, die gezien wordt als een handpop van de Chinezen. En niets wijst erop dat er snel een einde komt aan de betogingen die nu al vijf maanden aanslepen.

“Als zij (de politie, nvdr.) hun wapens upgraden, dan moeten wij hetzelfde doen om onszelf te beschermen.” De Chinese Universiteit van Hongkong, een van de leidende universiteiten van de stadstaat, leek dinsdagnacht meer op een oorlogszone. Studenten gingen het gevecht aan met de politie, gewapend met molotovcocktails, pijl en boog, en speren gemaakt van bamboe. De agenten antwoordden met rubberen kogels en traangas.

Het geweld in Hongkong heeft een ongeziene piek bereikt. Aanleiding is de dood van Alex Chow, een 22-jarige student die afgelopen vrijdag van een gebouw viel, wellicht toen hij probeerde weg te geraken van het oprukkende traangas. Wat volgde was een weekend vol confrontaties tussen de politie en de betogers.

Gewelddadige filmpjes

Maandag werd de situatie nog meer op de spits gedreven toen allerlei beelden opdoken van het escalerende geweld. Eén filmpje toont hoe een agent een 21-jarige student van dichtbij in de buik schiet. Andere beelden tonen hoe betogers een sympathisant van de regering overgieten met benzine en in brand steken. Op nog een ander filmpje zien we een agent op een motorfiets met volle snelheid op groepjes betogers inrijden.

Woensdag was de derde dag op rij dat er stakingen plaatsvonden die de metrostations platlegden, met lange vertragingen en wachtrijen als gevolg. Activisten bleven ook wegblokkades en barricades opwerken om het gevecht met de politie aan te gaan. Tijdens de lunch kwamen duizenden mensen hun kantoren uit en de straten op om slogans te scanderen tegen het regime.

“Op rand van totale instorting”

“De rechtsstaat staat op de rand van de totale instorting”, waarschuwde de politie. De situatie is zo explosief dat de regering besloot om alle scholen en kinderdagverblijven donderdag te sluiten. Volgens experts heeft de regering van Hongkong, onder hoogste bestuurder Carrie Lam, besloten om hardhandiger op te treden na een vergadering met de Chinese president Xi Jinping. Hongkong maakt deel uit van de Volksrepubliek China, maar geniet wel een hoge mate van autonomie.

Foto: AFP

Het protest barstte los in juni toen een nieuwe wet de uitleveringen van verdachten aan China mogelijk zou maken. Die wet is in september teruggetrokken, maar ondertussen is de geest uit de fles. De betogers vechten nu tegen een verdere inmenging van China, eisen een volledige democratie en een onderzoek naar politiegeweld in de voorbije maanden.

Het ziet er niet naar uit dat de regering die eisen zal inwilligen. Een oplossing is dan ook verre van in zicht. De kans is volgens experts reëel dat het geweld nog meer zal escaleren. “De volgende stap in de verslechtering van de situatie is dat de politie geen rubberen kogels meer gebruikt, maar met scherp begint te schieten ”, zegt een professor politieke economie aan The Guardian.