‘Contractverlenging’ Sambi Lokonga krijgt nog een staartje: advocaten onderzoeken of gelichte optie rechtsgeldig was

Anderlecht lichtte eenzijdig de optie in het contract van Albert Sambi Lokonga (20). Zo ligt het goudhaantje vast tot 2021. Al is dat nog niet helemaal zeker. De advocaten van Sambi Lokonga onderzoeken of die optie wel rechtsgeldig was.

Albert Sambi Lokonga is een van de toptalenten die Anderlecht over enkele jaren voor vele miljoenen hoopt te verkopen. Alleen is er een probleem. De middenvelder heeft geen langdurig contract meer en de onderhandelingen over een verlenging voor meerdere jaren verlopen erg moeizaam. Daarom besliste RSCA om in tussentijd – met een aangetekende brief – eenzijdig een optie te lichten, waardoor Sambi Lokonga toch vastligt tot 2021.

Alleen bekijken zijn advocaten nu de kleine lettertjes in het contract om te zien of die clausule wel rechtsgeldig is. Eerder onderzochten ze dat ook voor Toby Alderweireld bij Tottenham en Alexis De Sart kon STVV vorige zomer zelfs gratis ruilen voor Antwerp, nadat zijn advocaat een achterpoortje vond in zijn contract.

Niet dat Sambi Lokonga per se weg wil bij Anderlecht. Er is interesse van Sevilla en zelfs Barcelona wordt genoemd, maar hij wil liefst in België blijven. Alleen wil hij graag beloond worden voor zijn positieve ontwikkeling en zijn nieuwe status in de ploeg. Anderlecht wordt echter afgeremd door een quasi lege kassa en moet inventief zijn. Als er geen oplossing wordt gevonden en de optie blijkt niet rechtsgeldig, dan heeft Sambi Lokonga nog maar zes maanden contract meer en zullen andere ploegen in januari al op de loer liggen.

