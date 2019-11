Onderzoek naar eerste vape-dode in ons land: Raphael (18) rookte e-sigaret met CBD-vulling

Hij was 18 en een boom van een kerel. Toch is Raphaël in nauwelijks één maand tijd bezweken aan een longontsteking. “Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een e-sigaret en/of de vulling ervan”, zeggen zijn artsen. Een trieste primeur voor ons land. “Ik hoop dat de dood van mijn zoon andere slachtoffers van de e-sigaret kan helpen voorkomen”, zegt vader Thierry Pauwaert (45).