Jan Jambon moet vandaag cultuurbesparingen verdedigen, zelfs tegenover zijn eigen coalitie

Iedereen moet besparen en dus ook de cultuursector, maar niet op deze manier. Niet alleen de kunstenaars en de oppositie zijn niet te spreken over de manier waarop Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) snijdt in de cultuursubsidies. Ook zijn eigen meerderheidspartijen Open VLD en CD&V zijn kritisch. “Dit is niet mijn keuze. Ik ga dit niet verdedigen,” dixit CD&V-parlementslid Karin Brouwers.