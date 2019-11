Thibaut Courtois in bloedvorm na de Spaanse mediastorm: “Ik weet gewoon dat ik bij de besten ter wereld behoor”

Een vliegenvanger werd hij nog net niet genoemd maar begin dit seizoen kreeg Thibaut Courtois (27) flinke meppen van de Spaanse media. Vandaag heeft hij die vervelende vraagtekens als muggen van zich afgeslagen en is hij bezig aan een indrukwekkende reeks clean sheets, bij Real én de nationale ploeg. “Niet iedereen geeft het toe maar precies omdat ik tot de beste keepers behoor, word ik feller bekritiseerd.”

In het begin van dit seizoen regende het kritiek, tegenwoordig word je in Spanje weer de hemel ingeprezen. Ben jij nu eigenlijk beter in vorm dan twee maanden geleden?

“Neen. Ik tel slechts zeven tegengoals ...