Wouter Vrancken valt af van kandidatenlijstje RC Genk

Genk - RC Genk heeft zijn top drie van kandidaten klaar om Felice Mazzu op te volgen. De naam van Wouter Vrancken staat daar niet op. Die van Cercle-trainer Bernd Storck evenmin. Een buitenlandse piste lijkt steeds waarschijnlijker te worden.

Na het officiële ontslag van Felice Mazzu dinsdagochtend liet RC Genk er geen gras over groeien. Meerdere mogelijke opvolgers van Mazzu werden (via hun management) gecontacteerd, onder wie ook Wouter Vrancken. "Genk heeft mijn makelaar gecontacteerd”, bevestigde Vrancken woensdagmiddag na de training op KV Mechelen. “Maar persoonlijk heb ik nog niets van Genk gehoord. Ik weet dus niet of ik de enige trainer ben naar wie ze hebben geïnformeerd. En ik weet ook niet of ik kandidaat nummer één, twee, drie of vijf ben.”

Meer zekerheid

Later op de middag werd duidelijk dat Vrancken niet tot de topkandidaten behoorde. Toen Genk zijn longlist inkortte, verdween de ex-speler van Genk en de huidige trainer van Malinwa zelfs helemaal van de Genkse radar. Ondertussen hadden Vrancken en zijn zaakwaarnemer de interesse van Genk wel aangegrepen in een poging om het contract van Vrancken bij KV te laten opwaarderen. Zijn huidige overeenkomst werd nog ondertekend vóór er zekerheid was dat KV Mechelen in 1A mocht starten. Daarnaast is zijn lopende contract ook van onbepaalde duur, waardoor de coach en de club in theorie relatief makkelijk (en goedkoop) afscheid van elkaar zouden kunnen nemen. In de huidige situatie kunnen andere clubs Vrancken voor een vastgelegde som wegkapen. Anderzijds kan de club zijn trainer ook ontslaan zonder daarvoor een al te grote ontslagvergoeding te moeten ophoesten.

Foto: Dirk Vertommen

Het lijkt er dus op dat Vrancken nu meer zekerheid wil van KV. "Ik hoor de club graag zeggen dat ze een project op lange termijn wil uitbouwen met mij. Maar ik zou graag willen dat ze die woorden omzet in daden. Ik weet hoe voetbal werkt. Als de resultaten tegenvallen, kan de lange termijn opeens heel kort worden. Ik wacht nu dus op een voorstel over hoe ze die langetermijnvisie met mij als trainer concreet in zijn werk zien."

Nog geen akkoord

Dinsdagavond vond er al een eerste overlegmoment plaats. Zowel Vrancken als KV hopen snel weer aan tafel te gaan zitten om de verdere samenwerking veilig te stellen. Vrancken voelt zich goed in Mechelen en binnen de club zijn ze er nog altijd niet helemaal gerust in dat Genk definitief alle interesse in haar trainer heeft laten varen. De club wil absoluut verder met de coach die gezorgd heeft voor de promotie in 1B, de Beker van België én een gedeelde derde plaats in 1A. Maar het zal daar financieel wel iets tegenover moeten stellen. Tot gisterenavond was er nog geen nieuw akkoord gevonden. Beide partijen hopen wel snel duidelijkheid te scheppen.

Ondertussen zet Genk de zoektocht naar een nieuwe trainer verder. Ook Bernd Storck komt in principe niet langer in aanmerking om Mazzu op te volgen. Morgenmiddag om 11.30 uur speelt Genk een oefenwedstrijd tegen – o ironie – Wouter Vrancken en KV Mechelen. De oefenmatch vindt achter gesloten deuren plaats in het stadion van ASV Geel.