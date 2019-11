Kleinere eersteklasseclubs protesteren tegen plannen BeNeLiga

De K11 heeft vorige week vergaderd. De K11, de zogenaamde kleinere clubs uit eerste klasse, vormen het tegengewicht tegen de G5, met name Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard. In een vergadering hebben de K11 quasi unaniem beslist om protest aan te tekenen tegen de plannen van de G5 om een BeNeLiga, een competitie met acht Belgische en tien Nederlandse topclubs, op te richten. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is de drijvende kracht achter de BeNeLiga.