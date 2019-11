Tesla kiest voor Duitsland

“Iedereen weet dat Duitse ingenieurs bijzonder goed werk leveren en dat is een van de redenen waarom we onze Europese gigafabriek in Duitsland vestigen”, zo verraste Elon Musk alle aanwezige autobazen en autojournalisten in de zaal. “Er is vanavond helaas niet genoeg tijd om jullie alle details te onthullen,maar het is in de buurt van Berlijn, dicht bij de nieuwe luchthaven.” De Tesla-topman had eerder dit jaar al laten doorschijnen dat Duitsland in poleposition lag, al had Musk het toen in zijn tweet nog over “een fabriek op de grens tussen Duitsland en Frankrijk, in de buurt van de Benelux”.

Het wordt nu dus een locatie in de Duitse deelstaat Brandenburg. De nabijheid van Berlijn en de nieuwe luchthaven waren volgens een woordvoerster belangrijk voor Tesla. Al zal het ook wel hebben geholpen dat de Duitse overheid eerder deze maand aankondigde om de aankooppremie voor elektrische auto’s fors te verhogen. Duitsland wil dat er in 2030 zeker tien miljoen elektrische wagens rondrijden.

Vierde megafactory

Volgens de krant Tagesspiegel lieten Musk en co. hun oog vallen op een kant-en-klaar industrieterrein ten zuidoosten van Berlijn. Pittig detail: ook BMW zou ooit hebben overwogen om op die plek een fabriek neer te poten. Wanneer de fabriek operationeel zal zijn, is nog niet bekend.

In de nieuwe gigafabriek – de vierde al na die in de woestijn van Nevada, die in de staat New York en een fonkelnieuwe in het Chinese Sjanghai – zullen niet alleen het toekomstige Model Y (een compacte SUV) worden gebouwd, maar ook batterijen en aandrijvingen. De vestiging moet op termijn jobs creëren voor 2.000 werknemers en indirect zelfs voor zo’n 6.000 à 7.000 mensen. Elon Musk voert overigens ook nog gesprekken met het Berlijnse stadsbestuur over een designcentrum in de Duitse hoofdstad.

Slecht nieuws voor Nederland

De aankondiging is alvast slecht nieuws voor onze noorderburen. Tesla heeft al een assemblagesite en een servicewerkplaats in Tilburg en Nederland heeft bovendien zwaar gelobbyd om de gigafabriek binnen te halen. Vooral de provincie Groningen verzette hemel en aarde om Musk te overtuigen. Tevergeefs, blijkt nu.