Met gehavende defensie tegen Rusland

De Rode Duivels zijn al zeker van het EK, maar tegen Rusland en Cyprus strijden ze nog voor groepswinst en een historische 30 op 30 in deze kwalificatiecampagne. Meer nog, in de acht eerste wedstrijden slikten de Belgen slechts één tegendoelpunt. Dat zijn onwaarschijnlijk straffe statistieken.

Vraag is of dat zaterdag in Sint-Petersburg zo blijft, want de verdediging is een zorgenkindje. Jan Vertonghen en Vincent Kompany (beiden hamstring) stonden gisteren al niet op de nieuwe ploegfoto, waarna de Tottenham-speler een huilend mannetje op Instagram postte. En de toestand van Thomas Vermaelen is zorgwekkend. De speler van het Japanse Vissel Kobe meldde zich wel bij de nationale ploeg en liet zijn kuit onderzoeken door de medische staf, maar van trainen was geen sprake. Volgens insiders haalt hij het duel tegen Rusland zeker niet, maar bondscoach Roberto Martinez houdt hem voorlopig toch aan boord. Het is de eerste blessure van de verdediger dit seizoen en volgende dinsdag wacht ook Cyprus. Al zou zelfs dat weinig realistisch zijn.

Martinez heeft natuurlijk geen overvloed aan linksvoetige verdedigers. Alderweireld en Boyata, worden als rechtsbenigen in de basis verwacht met Denayer en Dendoncker als alternatieven, maar debutant Elias Cobbaut is de enige linkspoot. Wordt hij de derde man achteraan? Zijn speelkansen stijgen. “Als er anderen spelen is dat altijd wat aanpassen”, aldus doelman Thibaut Courtois. “Iemand als Cobbaut bijvoorbeeld ken ik alleen van tv en dan moet ik zijn stijl leren kennen. Het is goed dat we nu even samen trainen.”

Lukaku en Trossard

De offensieve weelde is een pak groter. Al trainde topschutter Romelu Lukaku gisteren wel apart, maar dat was om hem wat te ontlasten. Niets verontrustend. Leandro Trossard stapte wel het trainingsveld op - toegejuicht door 990 toeschouwers - maar hij staakte na een uurtje de training en ging naar binnen met kinesist Lieven Maesschalck. De dribbelaar sukkelde tot een week of drie geleden met een liesblessure en neemt geen risico’s. (jug, kvu, bfa)