Vlaamse verbindingsofficier moet frustraties in Bilzen wegnemen

Bilzen krijgt een verbindingsofficier die zich gaat bezighouden met de contacten tussen de (lokale) overheid, de bevolking en het Rode Kruis. Dat heeft minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) woensdag aangekondigd tijdens een werkbezoek aan de Limburgse gemeente. De minister deed dat na de brandstichting zondagavond in het gebouw waar midden december een centrum voor 140 asielzoekers moest opengaan en de discussie die daarna ontstond.

Naast de verbindingsofficier wil Somers een cel uitbouwen met experten die gemeenten waar in de toekomst een asielcentrum komt, vanaf dag één kunnen bijstaan. “De komst van een asielcentrum is voor een lokaal bestuur allesbehalve een gemakkelijke zaak”, zei Somers. Daarom wil hij specifiek in Bilzen vanuit Vlaanderen “iemand ter beschikking stellen voor de communicatie en als verbindingsofficier tussen het Rode Kruis, het stadsbestuur en de burgers”.

Ook in het Vlaams Parlement werd woensdagmiddag gediscussieerd over de kwestie. Vooral tussen Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Bart Somers ging het er hard aan toe. Op alle banken werd de brandstichting veroordeeld, “maar ik ben hier niet om mee te huilen met de wolven in het bos”, zei Dewinter. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de brandstichting sommigen wel heel goed uitkomt. Niet in het minst minister Somers, die nog eens misbruik heeft gemaakt van deze brandstichting om ieder democratisch, vreedzaam protest tegen asielcentra monddood te maken.”

Die uithaal schoot Somers in het verkeerde keelgat. “Ons samenlevingsmodel wordt bedreigd door mensen zoals u, die hun hele politieke leven niets anders hebben gedaan dan haat gezaaid, angst vergroot en mensen tegen elkaar opgezet”, antwoordde hij. “Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag.”(mvdr)